En los últimos días de noviembre de 1876, el prefecto y comandante militar de Culiacán, coronel Jesús Ramírez Terrón, se pronunció a favor del Plan de Tuxtepec, desconociendo al presidente de México Sebastián Lerdo de Tejada y reconociendo al general Porfirio Díaz.

El 5 de enero de 1877 derrota en Cosalá, al 8º. Batallón de caballería. En Mazatlán, el 15 de enero se hizo cargo del gobierno y de la comandancia militar del estado. En los primeros días de marzo sale para Culiacán, ciudad a la que nombra capital del estado. En ese mes, el gobernador expide la convocatoria para elecciones, resultando triunfador en el proceso electoral Francisco Cañedo.

El 16 de junio de 1877, el periódico El Estado de Sinaloa publica el mensaje que días antes expresó Ramírez Terrón, cuando aún era gobernador del estado, durante la instalación del 8vo. Congreso Constitucional. Sobre instrucción pública dijo: “El corto tiempo de que he podido disponer no me ha permitido dar en ensanche que yo deseara al ramo de instrucción pública, como fuente de la futura grandeza de Sinaloa; he procurado que los planteles de enseñanza establecidos permanezcan atendidos en todos sus gastos con la regularidad posible, y en breve el Colegio Rosales de esta capital, comenzará a disfrutar una renta que se le ha destinado para ayuda de su sostén y mejoramiento”. Poco después entrega el gobierno a Cañedo.

