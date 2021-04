Jean-Paul Sartre estudió en la Escuela Normal Superior francesa, en la Universidad de Friburgo, y otras más. El escritor colombiano Germán Uribe nos dice que “durante la II Guerra Mundial fue indiscutible su participación en la resistencia francesa y su nombre comenzó a trascender las fronteras. A partir de ese momento se irrigaron como pólvora por los cinco continentes sus ideas. Y su fama. Su estilo, el suyo personal y el que se desprendía de sus textos y conferencias, configuró incluso una moda.

Tamaña envergadura alcanzó esta personita de ojo izquierdo extraviado, fumador y bebedor compulsivo, mujeriego incorregible y abusador ocasional de barbitúricos y anfetaminas que ponía al servicio de su endiablado furor en el trabajo”. Este extraordinario escritor que conocí a través de su libro La náusea, murió el 15 de abril de 1980.

Simone de Beuvoir, su gran amor, describe ese día: “El 15 de abril por la mañana cuando pregunté, como de costumbre, si Sartre había dormido bien, la enfermera me respondió: Sí, pero…; fui enseguida al hospital. Dormía, respirando con bastante dificultad; visiblemente estaba en coma desde la noche anterior. Durante unas horas, me quedé allí mirándolo. Hacia las seis dejé el sitio a Arlette, diciéndole que me llamara si ocurría cualquier cosa. A las nueve sonó el teléfono. Se terminó”.