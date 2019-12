El 6 de diciembre de 1962 la Universidad de Sinaloa entregó el grado de Doctor Honoris Causa a Solón Zabre, glorioso exrector de la Universidad Socialista del Noroeste. Al recibir al chihuahuense en el recinto universitario, el rector Clemente Vizcarra dijo: “Durante su paso por nuestra Casa de Estudio, como rector, se distinguió por su incansable lucha por la libertad de cátedra, sin que su energía y su valor civil se doblegaran en horas difíciles. Marcó nuevos rumbos a la educación universitaria e hizo que las generaciones de su época, confiadas a su cuidado, se responsabilizaran ante los problemas de Sinaloa”.

Zabre, emocionado por regresar a su vieja universidad, recordó: “Ya van para veinticinco años en que un día entré bajo estos mismos portales y me cobijé bajo este mismo techo. Con la misma profunda emoción que ahora, dije mis palabras de enseñanza. En una época de pasiones desatadas, defendí los postulados de mi actitud filosófica, sin temores y sin simonías. Al improvisarme maestro, no traje conmigo otra cosa que mi probidad y mi lealtad a aquello que he convertido en mis principios. Veinticinco años después, sigo sin otra cosa que mi improvisación; pero también mi lealtad y mi probidad”. Solón Zabre es una de las grandes personalidades, a nivel nacional, que han dirigido los destinos de la hoy Universidad Autónoma de Sinaloa.