¡Valientes mujeres!

El 21 de junio de 1909, un grupo de mujeres envía una carta a El Correo de la Tarde, de Mazatlán, dirigido por el extraordinario periodista Heriberto Frías, en apoyo de José Ferrel. “Director de El Correo de la Tarde. Presente. Le agradecemos infinito se entere y acoja con gusto las presentes que solo tienen por objeto y sin ninguna pretensión sino el demostrar y hacer saber a la República entera que en el estado de Sinaloa no solamente el sexo fuerte siente los actuales momentos, los ardientes deseos de que llegue a un hecho la verdadera democracia, que desde hace tantos años existió como letra muerta en el sagrado libro de nuestros derechos, sino que sepa todo lo que es nuestra querida República Mexicana, que un grupo de mazatlecas desde este momento, y aunque no tenemos ni nos han concedido el derecho como en otras naciones para votar, no por eso pasamos por alto nuestras ideas públicas manifestándole a usted nuestra débil adhesión a la candidatura para gobernador de nuestro estado al valiente luchador de los derechos del pueblo, licenciado José Ferrel, orgullo de Sinaloa y orgullo de nuestra patria.

Por lo tanto, rogamos a usted las que abajo firmamos se trabaje con fe, valor y patriotismo, medios por los cuales se alcanzará la victoria, que en el Pacífico cantarán el triunfo las sirenas, y en la playa las costeñas”.