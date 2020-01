El 29 de marzo de 1941, la prensa informaba que el cuerpo de la brillante escritora británica Virginia Wolf había sido encontrado en las aguas del río Ouse, en la región de Lewes, tres días después de su desaparición. Las investigaciones realizadas indicaron que la talentosa escritora se había suicidado.

Adeline Virginia Stephen había nacido en Londres el 25 de enero de 1882 en el hogar del biógrafo, filósofo e influyente crítico, Leslie Stephen, quien le dio una sólida educación en su propia casa. Al morir sir Stephen, en 1905, Virginia y sus hermanos habitaron una casa del barrio londinense de Bloomsbury, local que se convirtió en lugar de reunión de intelectuales de pensamiento avanzado.

Uno de los jóvenes intelectuales que asistía a las reuniones fue Leonard Sydney Wolf, con quien Virginia contrajo matrimonio en 1912. Cinco años más tarde, los esposos fundaron la editorial Hogarth Press, en la que publicaron casi todos sus libros. En 1915 publicó la novela The voyage out, que le dio gran fama. Luego, continuó con Vigh and day que también le valió importantes opiniones.

Fue una escritora que aportó muchísimo a la literatura universal. Su teoría en la novela se halla íntimamente vinculada a su concepción de la vida que, según ella, es “...un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos rodea desde que surgimos a la conciencia...”.