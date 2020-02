Al enarbolar el fusil en contra de los ingleses, en busca de la independencia de las trece colonias norteamericanas, Jorge Washington escribió a su amigo francés, el marqués de La Fayette: “En un combate tan gigantesco como este, no podemos esperar que el sol brille sin cesar en nuestro camino. No tengo la menor duda de que todo acabará por arreglarse, que venceremos las dificultades y conoceremos la dicha. Y entonces, mi querido marqués, vos me acompañaréis a Virginia y nos reiremos de nuestros sinsabores y de la estupidez ajena”. Esta expresión pinta de cuerpo entero al generalísimo que nació en Virginia el 22 de febrero de 1732.

Carl Grimberg y Ragnar Svanstrom, en el tomo número 10 de su Historia Universal, nos dejaron el siguiente retrato del hombre que dio nombre a la capital de los Estados Unidos: “[...] era, a la vez, un perfecto caballero y una extraordinaria personalidad, uniendo sus pensamientos elevados y la nobleza de sus actos a una gran modestia y sencillez. Tuvo un objetivo en su vida y se consagró a él con toda energía. No conocía el orgullo ni la arrogancia: Jorge Washington fue siempre el mismo caballero virginiano, sencillo, jovial, enamorado de la vida y sensible a todos sus dones. Jamás perdió el coraje; sin embargo, su carácter algo melancólico y, a veces, algún acceso depresivo, le ocasionaban momentos fugaces.”