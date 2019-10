En octubre de 1864, Ramón Corona y Antonio Rosales se unen para echar del gobierno del estado de Sinaloa al coronel Jesús García Morales.

Logrado su objetivo por medio de las armas, el 19 de ese mes el coronel Rosales fue electo, por el voto “popular”, gobernador interino de la entidad.

El 28 de octubre, desde Mazatlán, capital del estado, Antonio Rosales comunicó a Benito Juárez que había sido designado gobernador y le solicitaba legalizara, como presidente, el cargo: “Tomado este puerto y retirado el señor García Morales a Sonora, se procedió a elección popular según se había ofrecido y resulté nombrado, casi por unanimidad de sufragios, gobernador de este estado.

Tales son los sucesos que me han elevado al puesto en que me encuentro y los motivos que me hacen dirigir a usted la presente carta para hablarle sobre la situación y sobre lo que conviene hacer, procurándome solamente de los intereses de la patria y en manera alguna de los personales míos, ni de nadie”.

Fueron varios los intentos que hizo Rosales para que Juárez lo aceptara como gobernador de Sinaloa.

Juárez siempre reprobó la actitud asumida por Rosales y Ramón Corona en momentos trágicos para el país, invadido por los franceses.

Finalmente Rosales fue reconocido como gobernador después de su victoria sobre los franceses en el pueblo de San Pedro.