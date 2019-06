Angostura con Ferrel

El 12 de junio de 1909 se instaló el Club de Angostura en apoyo de la candidatura de José Ferrel al Gobierno del Estado. Reunidos en el edificio de la Escuela de Varones, los vecinos de ese lugar escucharon con entusiasmo las palabras de bienvenida de don Cándido Avilés: “Conciudadanos: al convocar a ustedes a esta junta ha sido con el objeto de manifestarles que ha llegado el día de que ejercitemos nuestros derechos democráticos, pues ninguna ocasión más propicia se nos presenta, que ahora que desgraciadamente ha muerto el sentido general Cañedo, gobernador que fue del estado.

El periódico El correo de la tarde, de ayer, que llegó hoy, da la noticia de que se acaba de instalar en Mazatlán, un club que lleva el nombre de Club Democrático Sinaloense, dicho club acaba de lanzar la candidatura del señor licenciado José Ferrel para gobernador del estado de Sinaloa. Como es bien sabido, el licenciado Ferrel es hombre de grandes energías y de ideas democráticas y que cuenta con el apoyo de una buena parte del grupo intelectual de Mazatlán.

Por eso, señores, me permito proponeros que adoptemos como nuestro candidato para gobernador del estado al señor licenciado Ferrel. Si como no dudo apoyáis esta candidatura y llega a triunfar, estad seguros que Ferrel encauzará al estado por una era de verdadero progreso y no falso como el que ahora tenemos”.