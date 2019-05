Año inolvidable

El 21 de mayo de 1981, Antonio Toledo Corro declaró a los medios de comunicación que el Gobierno del Estado controlará las escuelas preparatorias existentes en Sinaloa, ya fueran de la UAS, incorporadas y particulares, con excepción de las que controlaba la federación. Informa que se destinarán 105 millones de pesos para construir 26 preparatorias que entrarán en funcionamiento en el mes de septiembre.

Por esos días, el Juzgado Primero de Distrito de Culiacán otorga amparo en contra del Gobierno del Estado a cinco preparatorias incorporadas a la UAS. No obstante, el secretario de Educación Pública, Fernando Uriarte, declara tajante que en septiembre todas las escuelas preparatorias, incluidas las de la UAS, serán controladas por el estado. Julio Ibarra Urrea tiene el cuidado de ser de los primeros en aplaudir la medida. Tanto Uriarte como Ibarra eran exrectores de la UAS. Jorge Medina Viedas se las vio negras en la conducción de la UAS en esos meses de 1981. En realidad no tenía tiempo para pensar en otra cosa que no fuera la defensa de la institución.

Y vaya que tenía proyectos para abrir la Universidad a su tiempo, asumiendo esta los problemas sociales en su diario quehacer, educando y haciendo ciencia y cultura. Meses más tarde, la UAS sale triunfante del conflicto, y Medina Viedas encabeza cuatro inolvidables años rosalinos.