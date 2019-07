Contra los franceses

El 30 de julio de 1862, el general Plácido Vega, gobernador de Sinaloa, pide la aprobación de los ayuntamientos para dejar en el poder –mientras viaja a la Ciudad de México a llevar al contingente que el noroeste aportaría para luchar contra los invasores franceses– al coronel Jesús García Morales. “Teniendo como jefe de la Brigada de Occidente, que marchar al interior de la República a la campaña contra el enemigo extranjero, debía entregar los mandos político y militar que ejerzo, al ciudadano vicegobernador electo constitucionalmente.

Mas como este ciudadano se halla fuera del Estado por licencia que le concedió el Congreso del mismo, no puede tener lugar la entrega. Esta circunstancia, y por otra parte la facultad con que me hallo investido en virtud de encontrarse el Estado declarado en condición de guerra, me dan el derecho suficiente para nombrar el jefe, que durante mi separación deba encargarse de los mandos referidos, resumidos en solo el militar, como lo están hoy.

Pero a pesar de ese derecho que, vuelvo a decir, me dan las circunstancias actuales, solo usaré de él con el consentimiento y aprobación de los pueblos del Estado, representados por sus respectivos ayuntamientos”. Vega no tuvo problemas para conseguir la aprobación de los ayuntamientos. Tanto Vega como García Morales eran sonorenses.