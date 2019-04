Las Normales y la Universidad

El 18 de abril de 1910 don Justo Sierra explicó al seno del Consejo Superior de Educación Pública las razones de la separación de las escuelas normales de las universidades. “La Universidad está llamada a encargarse de la juventud y del hombre, y la escuela primaria y la Normal primaria tienen a su cargo al niño; y esta función de encargarse del niño es tan interesante para el Estado, y que no quiere confundirla con ninguna otra.

De modo que el niño y el grupo selecto que va a la Universidad son dos cosas tan diversas, que no es posible que se confunda el papel universitario con el papel normalista. Esta es la razón fundamental para que el Ministerio no pudo considerar que las Normales formaran parte de la Universidad,... que en una Universidad se hagan estudios primarios, que se preparen maestros de instrucción primaria, quiere decir que la Universidad invade otro terreno,… en un país nuevo es preciso que las cosas no tengan un empleo doble; mantengamos a cada cual en su función: la Universidad, la educación del joven y del hombre; la Normal, la preparación del maestro para el niño, y esto es distinto”. Poco antes, el mismo Consejo había acordado que las preparatorias deberían depender de las universidades, razón por la cual, Sierra dice que las universidades se encargan de la educación del joven y del hombre.