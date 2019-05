Parece mentira

Parece una tontería lo que voy a contar, pero es verdad, circunstancial o como se le quiera llamar, pero es verdad. Ya tenía hecha la columna de hoy, y versaba sobre las comparaciones del Culiacán de 1875 al de 1900 publicada por el Monitor Sinaloense.

Al estar a punto de enviarla a EL DEBATE, me detuve un poco y pensé… 18 de mayo… y mi pensamiento de inmediato se llenó de la figura de un amigo. Todos los días nos encontrábamos en la Escuela Preparatoria Central, en la que impartíamos clases.

Salíamos a la misma hora y nos veníamos caminando hacia el centro de la ciudad, yo a mi trabajo en Radio UAS y él a su despacho, cerca de la estación de radio universitaria. Pues bien, al recordar que ese día, 18 de mayo, había encaminado sus pasos hacia la eternidad, me dije, voy a escribir sobre él y dejo de lado lo que ya había escrito y estuve a punto de enviar. Pero, me pregunté: ¿dónde encuentro en este momento algo que hayan escrito sobre él? Y, dije en mi pensamiento: Ayúdame, amigo. ¿Dónde te encuentro? Volteo hacia mi derecha y veo en un librero muchos libros y revistas. Me levanto de la silla del escritorio y me acerco. Lo primero que veo es una revista Presagio del mes de agosto de 1982 que me había regalado José María Figueroa Díaz. Ahí vienen varios recuerdos a Juan Eulogio Guerra Aguiluz, quien se fue de este mundo el 18 de mayo de 1982.