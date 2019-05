El 22 de mayo de 1868, El Semanario Ilustrado publicó una carta que Ignacio Ramírez, El Nigromante, envió a Guillermo Prieto desde Mazatlán en agosto de 1863, poco antes de que se posesionaran del puerto los invasores franceses. “Heme aquí en este puerto, y preparándome para seguir hasta la Alta California. Adivino que te atormenta la curiosidad de saber por qué he corrido más que don Benito y sus ministros, más que la diputación permanente, más que nuestros jefes y soldados: voy a satisfacerte.

Yo no tengo obligación de seguir al gobierno ni tengo muchas cantidades que percibir de las arcas nacionales: puedo huir a mi antojo. “¿Y cómo no ponerme en salvo, cuando veo que no tenemos ejército nacional ni permanente? A este lo hemos destruido por su incapacidad y sus desórdenes; y en cuando a la guardia nacional, no hemos sabido formarla.

Los que componen hoy la mayoría de nuestros defensores, se disponen a correr sin avisar a nadie; ellos te abandonarán en San Luis Potosí, si no te anticipas, y no te canses Fidel, eres digno de lástima porque no has sabido emanciparte de esos buenos señores para arreglar a tu placer tus marchas estratégicas. Ni siquiera puedes disfrutar como yo, los placeres del camino. ¡Cuánto darías por ser mi compañero de viaje! Somos más de cien personas, y todos hemos venido con el convencimiento de huir cómodamente”.