En cierta ocasión, el historiador guanajuatense Lucas Alamán afirmó que la participación de Leona Vicario en las luchas por la independencia fue efecto del amor que sentía por su novio Andrés Quintana Roo, quien más tarde se convirtió en su esposo. Doña Leona, una mujer de temple, no se quedó con las ganas de contestarle a una de las mentes más brillantes del siglo XIX. Lo hizo el 26 de marzo de 1831: [...] todo México supo que mi fuga fue de una prisión, y que esta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. En la correspondencia interceptada, no apareció ninguna carta amatoria, y el mismo empeño que tuvo el Gobierno español para que yo descubriera a los individuos que escribían con nombres fingidos, prueba bastante que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria.” Doña Leona había nacido en la ciudad de México en el hogar de una familia con mucho dinero. Al morir sus padres, quedó bajo la tutela de su tío materno, Agustín Pomposo Fernández, famoso abogado de la capital. Constantemente le pedía parte de su dinero a su tío para aportarlo a la lucha por la independencia. A doña Josefa nunca le gustaron los españoles. Dicen que cuando se encontraba uno en la banqueta se bajaba enojada. Pasada la independencia, el Congreso le restituyó parte de su fortuna.