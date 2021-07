El Tigre de Álica

El 19 de julio de 1866 el amo y señor de la sierra de Álica, Manuel Lozada, deja de ser un peligro para los republicanos. Por vez primera desde que abandonara Sinaloa al no ser apoyado por los franceses, deja escuchar su voz en un manifiesto dirigido a su pueblo: “Tengo el honor de participar a usted para su conocimiento que el día 11 de este mes me he separado del mando de la comandancia superior de este Departamento que estaba a mis órdenes, habiendo hecho la correspondiente entrega del mando, de la artillería, parque y demás objetos de guerra, quedando por lo mismo libre de todo compromiso para con el Gobierno y para con los pueblos.

Al retirarme a la vida privada con el fin de atender a mis negocios particulares me cabe la satisfacción de haber cumplido todo cuanto yo prometí a los pueblos cuando los invité para tomar las armas, dejándolos a la vez en posesión de sus derechos y con algún prestigio y respetabilidad, y libres también de todo compromiso.

Poco después Manuel Lozada morirá fusilado. En realidad, la historia no le ha hecho justicia. Cuando se lanzó a la rebelión y se unió a los invasores franceses lo hizo porque las autoridades jamás protegieron a los indios, y sí los explotaban al máximo. El sur de Sinaloa se convirtió en el azote de Ramón Corona. Manuel Lozada escribió con su acción página importante en la historia de la región.

