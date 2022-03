Elecciones en Sinaloa

audima

El 12 de marzo de 1877 el gobernador de Sinaloa, Jesús Ramírez Terrón, expide la convocatoria para elecciones de gobernador. Según don Eustaquio Buelna, Ramírez Terrón apoyó con todos los recursos del poder la candidatura de Andrés L. Tapia, persona que no gozaba de la simpatía del pueblo, debido a que siempre pugnaba porque la capital estuviera establecida en Mazatlán, y porque pertenecía a la secta de masones organizados en el estado, no bien vistos por quienes tenían ideas religiosas, y porque no todos eran de la mejor conducta. Durante la campaña electoral, en la que participó también como contendiente Francisco Cañedo, los pueblos, villas y rancherías se entusiasmaron con frenesí. No pocos fueron los prefectos que hicieron el coraje de su vida cuando el coronel Ramírez los llamó para conminarlos, incluso con amenazas, para que votaran por Tapia. Sin embargo, la mayoría de los habitantes se inclinaban por Cañedo, a pesar del desprestigio que sufría por habérsele culpado de la muerte del general Donato Guerra. Llegado el día de las elecciones, el Gobierno general ordena a la guarnición federal se abstenga de votar, tal y como lo mandata la Constitución del Estado. Sin embargo, en la capital sinaloense el gobernador militar pretendió lo contrario. Durante el proceso, Francisco Cañedo obtuvo dos terceras partes del total de votos emitidos.