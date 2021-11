La serie de televisión Hulk constó de 82 episodios y se transmitió en los Estados Unidos del 4 de noviembre de 1977 al 12 de mayo de 1982, por la cadena nacional CBS. En 1962 los ejecutivos de Marvel encargaron a Stan Lee creara una bestia que perdiera el control y que inconscientemente se convirtiera en un héroe.

Así, unido a Jack Kirby crea Hulk. Bill Bixby, que se había dado a conocer en la serie Mi marciano favorito, fue seleccionado para interpretar al hombre verde. Fue su mayor logro, a pesar de que también tuvo a su cargo el papel protagónico de El Mago, también serie muy popular.

Por supuesto, los jóvenes de hoy no tuvieron el placer de emocionarse con las aventuras del doctor Banner interpretado por Bixby, actor que murió de cáncer de próstata el 21 de noviembre de 1993 en Century City, California, a los cincuenta y nueve años de edad.

Había nacido el 22 de enero de 1934 en San Francisco, California. Concluida la serie, Bixby filmó tres películas del personaje: The incredible Hulk returns (1988), Trial of the incredible Hulk (1989) y Death of the incredible Hulk (1990).

Las dos últimas películas fueron dirigidas por él. No fueron muchas las series y películas que filmó Bixby, pero tuvo la suerte de que fueran aceptadas por el público mundial, sobre todo Hulk el hombre increíble. Sin embargo, cuando murió casi ningún periódico mencionó su deceso.