John Dudley, duque de Northumberland, un aventurero, era el hombre de mayor confianza del rey Eduardo VI. Al observar que el rey no viviría mucho tiempo, el duque casó a su hijo Guildford Dudley con Jane Grey, una agraciada jovencita de quince años que podría aspirar a la Corona por ser bisnieta de Enrique VII. Cuando el rey se encontraba en estado agónico, el duque lo persuadió de que excluyera a sus medias hermanas María e Isabel de la sucesión, a favor de Jane. El 6 de julio de 1553, Jane fue proclamada reina de Inglaterra. Sin embargo, María Tudor reunió a sus partidarios y se apoderó del trono. De inmediato apresó al duque y lo ejecutó. Nueve días después de haber ascendido al trono, Jane renuncia. Confinada a la Torre de Londres, junto con su esposo, acusados de traición fueron decapitados el 12 de febrero de 1554. Jane había nacido en Bradgate Park. Su padre fue Henry Grey, duque de Suffolk. A Jane solo le encantaba leer a Platón en el texto griego. Cuando se le pidió la renuncia no puso ninguna objeción y solo pidió se le permitiera regresar a su casa. Sin embargo, la furia de María la Sanguinaria, como se le conocía a María Tudor, no se lo permitió. María fue la reina más terrible de Inglaterra. Durante su periodo, de solamente cinco años, ejecutó a más de cuatrocientas personas acusadas de herejía. Era una católica a morir.