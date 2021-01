La voz del pasado

El sábado 18 de enero de 1919 en la ciudad de París, capital de Francia, se inaugura la Conferencia de Paz de Versalles con la cual se inician los trabajos para elaborar los tratados que dan fin legal a la Primera Guerra Mundial.

En la Conferencia se encontraban representados los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia. Sin embargo, Alemania, que había sustituido su régimen imperial por uno republicano al final de la guerra, quedó excluida de las conversaciones.

De acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense, Woodrow Wilson, Alemania suprimió el servicio militar obligatorio, redujo su ejército a cien mil hombres, desmilitarizó todos sus territorios, dejó de importar, exportar y producir material de guerra, limitó sus fuerzas navales a 36 buques de superficie y el personal naval a quince mil, quedándole prohibida la aviación militar y la utilización de submarinos, dos aspectos en los que Alemania casi llevaba la voz cantante en el mundo.

Territorialmente, Alemania reconoció la soberanía de Bélgica, Polonia, Checoslovaquia y Austria. Asimismo, perdió, aproximadamente, 71 000 kilómetros cuadrados de territorio. Por más intentos que hicieron los alemanes para que fueran escuchados, no lo lograron. Los vencidos no tienen voz. Curiosamente, el Congreso estadounidense no aceptó el tratado impuesto a Alemania.