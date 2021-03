El 2 de marzo de 1984, Kathy Camacho Páez, hija del profesor universitario Ernesto Camacho Sánchez, falleció en un accidente automovilístico, cuando era estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Apenas tenía 18 años de edad. Seis días más tarde, el 8 de marzo, el profesor Juan Macedo López, escribió una bella carta en su memoria: “Dulce muchacha de Culiacán, a quien solo conocí por el retrato hablado que me dibujaron las gentes que te amaron… En un atardecer tapatío, te disparaste hasta la eternidad en un vuelo arcangélico y el aire de tus alas nos cobijó a todos con una angustia resuelta en llanto, en dolor que solapaba el grito de protesta por la iniquidad de tu trágico destino.

Las criaturas como tú, pequeña, distante de la tierra natal, que viven en la lozanía y la gracia de los dieciocho años, no deben despedirse en una hora que no se espera, en un instante que no se presiente. No hay un adiós que signifique el retorno, sino que el pañuelo que se agita en la estación terminal pierde su albura y es un banderín enlutado que macula el paisaje, la esperanza y la alegría.

La casa que moraste algunos meses era un nido de pájaros alborozados, cuyos trinos tuvieron siempre cadencias femeninas. Hoy, no es más que la patria, la pequeña patria de un gran dolor que vive en la soledad que forjó tu ausencia”.