Marco Osuna, tomó un respiro para dar la pelea el 6 de junio

Una pela. Los pronósticos se cumplieron: Ignacio “Nacho” Flores resultó ganador en las elecciones de rector de la Universidad Autónoma Indígena de México. Con una amplia mayoría, Flores dejó atrás a Moisés Rosalío Valdez López y Rufino López Torres. Eso se reflejó desde la primera ronda de votación en la que Flores tuvo 17, Valdez López 7 y López Torres 5. En la segunda votación fue 17, 8 y 4. Se tuvo que ir a la tercera ronda porque Flores no obtuvo las dos terceras partes de los consejeros, y en la tercera fue por mayoría simple. En esta Flores arrasó con 19 votos, 9 de Moisés y una abstención.

Los cinco restantes aspirantes no tuvieron ningún voto y fueron descartados en la primera votación. En realidad, el triunfo de “Nacho” Flores es el de la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña. Se habla que Moisés Rosalío Valdez tenía para más, pero se le adjudica la campaña de “lodo” contra Flores y la rectora lo que le salió contraproducente.

Patadas de ahogado. De hecho, Moisés Rosalío Valdez es mal perdedor. Dicen que previamente a la votación trazó un plan para tratar de reventar el resultado de la votación de los consejeros. Tras conocerse su derrota, un grupo de indígenas y estudiantes afines a él se manifestaron en las instalaciones para impugnar la elección bajo el argumento de que el nuevo rector tiene que ser uno que hable la lengua. Según ellos, eso lo marca la Ley Orgánica de la institución educativa. Sin embargo, muchos dicen que eso no es así, entre ellos la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña.

Circunstancia. El aspirante priista para la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, tomó un respiro para dar la pelea el 6 de junio con la decisión del PAN de arroparlo como su candidato. Si bien es cierto que el blanquiazul no está en su mejor momento, el PAN le va a sumar votos en lugar de restarle. Esa es la ventaja de ir en candidatura común por la alcaldía. La rebelión panista se atemperará, ya que Aguilar tendrá la candidatura panista a la diputación local por el Distrito Electoral 05, según los planes de control de daños.

Opciones. Ya no solo es el nombre de la diputada local con licencia Cecilia Covarrubias, que suena como la finalista para la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome, sino también el de Lucio Antonio Tarín. Ya faltan menos, de aquí al 15, para que se dé a conocer la decisión. Algunos observan que los dos tienen el aval del candidato morenista a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, pero hay otros factores. Tarín trae más preferencia electoral, pero el detalle está en que no tiene el aval del líder del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Coyuntura. Esto es un aliciente para los aspirantes a la candidatura pasista a la alcaldía, ya que en un momento dado que Morena se “amache” en sacar de candidato a Lucío Tarín, Cuen Ojeda puede tomar la decisión de no acompañarlo en la candidatura común. Su ruta sería ir con candidato propio a la alcaldía de Ahome, lo que muchos ven que provocaría la fragmentación del voto. ¿A quién beneficiaría eso? Es posible que el PAS daría la batalla, pero con un candidato rentable, lo que no tiene con lo que se registraron Marysol Morales, Adrián Cázarez y Carlos Roberto Valle Saracho. En todo caso si el PAS no va con Morena, mucho mejor para el candidato priista.