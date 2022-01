audima

En la carrera de la vida no hay prisa… hay costos. También en el juego de educarse. En la aventura de recrearse o en el laberinto de esforzarse existe la misma condicionante. Hay precios por pagar, pero no urgencia ni exigencia, a fin de cuentas cada uno de nosotros aprende por la experiencia que es indispensable estar a tiempo con el tiempo porque este recurso es no renovable.

Mucho se ha hablado de tomar atajos, caminos alternos, reducir distancias, tiempo de cumplimiento en tareas; parece ser que hay una fiebre mundial por exprimir o encoger el tiempo al tamaño de nuestras necesidades y esa percepción provoca un clima hostigado por la velocidad, el vértigo y el estrés.

En realidad, aun cuando todo parece ir más rápido: atención, alimentos, cuidados de salud, entre otros, la calidad de vida crece lenta pero efectivamente. Lo que sí ha variado es el asunto de los costos a pagar por el régimen de vida derivado de lo frenético cultivado desde el desarrollo industrial iniciado hace más de siglo y medio.

Observar con atención el tipo de relaciones familiares, sociales, económicas, etc., entre sectores de la población de hace cincuenta años provoca casi siempre una sensación de nostalgia o de romanticismo porque prácticamente se vivía en cámara lenta lo que ahora necesita hacerse en tiempo relampagueante.

No hay prisa y sin embargo vivimos como si la hubiera. La palabra en sí desde su pronunciación es exigencia, demanda y orden. Le dimos vida artificial y ella nos están robando poco a poco la vida natural.

El principal problema ante este fenómeno de apuro es que cuando nos atrapa no nos deja salir de su campo y hasta nos hace llegar a creer que andar corriendo es sinónimo de inteligencia, eficiencia y superación. Esa mentira solo se desvanece por medio de los costos en abonos o efectivos que un día deben pagarse.