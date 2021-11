Es diferente

Muchas veces confundimos pensar con darle vueltas a lo mismo, y eso sí que es un verdadero problema porque desde esa ilusión no se avanza, no se progresa y no se alcanzan objetivos específicos. Repetir acciones es básico cuando se necesita fortalecer una conducta, un hábito o una destreza. Repetir pensamientos, en cambio, solo da como resultado frustración, cansancio e impotencia.

Entrenar la mente para que le abra la puerta al cerebro es lo que posibilita la creación de nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas respuestas y nuevas soluciones. Comunidades, pueblos, sociedades o individuos acostumbrados a la repetición de fórmulas y no a la innovación de acciones se siguen preguntando qué les falta por hacer para obtener resultados diferentes, y todavía no alcanzan a distinguir lo sencillo del cambio: ya no conviene volver a hacer lo que ya comprobamos que no funciona.

Es necesario pensar diferente para actuar distinto. En los últimos cincuenta años en el mundo se ha dado una revolución del pensar y del hacer que convirtió en polvo muchas de las ideas, producciones y reproducciones de los anteriores cincuenta o cien años. Solamente fue necesario dejar de hacer lo mismo o darle vueltas a lo ya conocido.

Alimentos, medicinas, tecnología, industria, educación, ciencia, economía, filosofía y un sinfín de actividades humanas dejaron de ser lo que eran para transformarse en verdaderos motores de cambio, evolución y desarrollo. Algunos insistimos en continuar en lo mismo, pero cualquier día la realidad nos va a sacudir del letargo y podremos decir… es mejor pensar que darle vueltas a lo mismo.