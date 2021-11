Tolerantes

Ese asunto de las diferencias individuales es un tema muy complejo de abordar porque no tiene principio ni fin; es muy dinámico, pero además, contencioso por naturaleza. Solo la paciencia y la madurez, más que la psicología o sociología, permiten acercarse un poco a la comprensión de su importancia y permanencia.

Somos muy cercanos y semejantes a nosotros mismos, pero a la vez, muy lejanos y diferentes, no solo en el color de la piel, lugar de nacimiento o preferencias laborales… también lo somos en opiniones, ideas, conclusiones y perspectivas de vida inmediatas o mediatas porque muchos creemos en el derecho a la libertad individual de acertar o equivocarse desde la práctica del libre albedrío.

Un ejemplo de esto se presentó no hace mucho entre nosotros con el asunto de aplicarse o no la vacuna covid-19. Casi el veinte por ciento de la población mayor de dieciocho años en México decidió no aceptar la invitación hecha por instituciones de salud, gobierno e incluso de la familia cercana a esa esfera poblacional.

Los argumentos planteados por los renuentes, van desde el no creer en la efectividad del medicamento hasta el ‘no la necesito para salir adelante’. Las conclusiones que se obtengan sobre el perfil de este segmento de adultos va ser muy interesante porque no solo existen en él individuos con bajo nivel educativo, muy pobres o de comunidades lejanas o aisladas.

Al parecer, también hubo individuos con alto nivel académico, de posición económica holgada y habitantes de urbes urbanas que con suficiente energía personal decidieron asumir las consecuencias de sus actos y reafirmar de nuevo que somos muy diferentes entre unos y otros porque vemos el mundo como somos y no como realmente es.

Donde muchos miramos una oportunidad de vida otros miramos un riesgo de muerte. Tendremos que seguir cultivando la aceptación del otro tal cual.