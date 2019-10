Reservar una parte de los ingresos ordinarios o guardar dinero como previsión para necesidades futuras significa ahorrar. El hábito del ahorro es una práctica muy antigua seguida por hombres y mujeres amantes del sentido común y de elementales principios básicos de sabiduría. Implica también evitar un gasto o consumo mayor a lo obtenido regularmente y por supuesto, el derroche de los bienes. No importa mucho el volumen, al principio, o la cantidad; interesa más el cultivar el hábito hasta hacerlo consciente de su importancia.

Como todos los buenos modales este genera resistencias instintivas al arranque pero cuando se disfrutan los beneficios del mismo, esas desaparecen automáticamente. Existía una frase hace años que casi no se escucha en la actualidad pero que sintetiza experiencia “el ahorro es la base de la riqueza” y sí, es certera porque riqueza no significa tener mucho sino necesitar poco. Teniendo como base el ahorro hay más posibilidades de sortear dificultades imprevistas, emergencias o incluso cubrir pequeños placeres mundanos ocasionales. Luego luego se nota la diferencia entre un ahorrador y uno que no lo es.

El primero camina tranquilo por la vida, no deseando lo que no puede adquirir y disfrutando en cambio lo que sí posee; el no ahorrador por el contrario y aunque parezca mentira es el que siempre anda deseando lo que no puede, necesita lo que él sabe no podrá conseguir y vive acompañado de la frustración y la insatisfacción. Evitar este fenómeno es el objetivo de la educación hacia el ahorro.