No sé ustedes pero yo desde la tarde del jueves cinco de septiembre noté que la atmósfera en la ciudad no se respira igual. No es para menos, casi todos andamos de luto. Se necesita ser muy insensible para no solidarizarse moral y espiritualmente con la familia de Alejandra, la niña que accidentalmente murió ese jueves negro sinaloense. La impotencia nos dejó mudos; no era película ni serie, era un asunto de la vida real que ocurrió a unos cuantos kilómetros de donde estábamos nosotros. Ante la furia de la naturaleza todos somos frágiles, vulnerables, débiles. No han sido unos pocos pares de ojos que han visto y vuelto a ver como frente a nosotros una vida llena de vida desaparecía en segundos.

No sé por qué, pero la culpa me alcanzó y me hizo sentir mal el infortunio. Creo que tiene que ver con la edad de Alejandra porque siempre he sostenido que las muertes de jóvenes son las más ilógicas que existen. Muchos hemos llorado en silencio alrededor del caso, muchos nos hemos enojado porque las cosas sucedieron así y no de otra forma. Otro tanto nos sentimos heridos porque tenemos hijas también jóvenes y porque tanto dolor sintetizado en tan breve espacio de tiempo va a tardar en desaparecer. Queda una cicatriz abierta en nuestras almas. La desesperación, angustia y zozobra vividos esa tarde quizás marquen un antes y un después en miles de conciencias entumecidas por el ruido de la frivolidad. Guardemos respetuosamente luto a la estudiante, deportista y magnífica hija de familia que logró unirnos más como sociedad. DEP.