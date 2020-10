Por años se ha sostenido el mito de que para vivir mejor no se necesita estudiar mucho. Por décadas se ha opinado de que no necesariamente se requiere de un título para ganar más. Si eso fuera cierto desde hace doscientos años o más no habríamos vivido la gran revolución industrial o la revolución del conocimiento que hoy nos hace el favor de simplificar la vida.

Las generalizaciones, por lo regular, son tendencias anónimas cultivadas por individuos, creo yo, resistentes al cambio, la investigación y la comprobación de los hechos en el terreno práctico. A todos nos consta que la educación tiene un impacto directo sobre el bienestar personal y social porque permite mayor acceso a mejores condiciones de vida cotidiana; a todos nos queda claro también que quien ha recibido una buena educación y aplica lo aprendido en su vida diaria no solo trabaja en mejores espacios laborales, sino que su nivel de confort y alegría es considerablemente superior a quien por asuntos de rezago académico no pudo culminar una carrera universitaria, por ejemplo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En estos tiempos en que el trabajo y el estudio obligó a millones de personas a realizar tales tareas desde casa ni la más aguda imaginación hubiera sido capaz de detener el caos generado por una sociedad incapaz de sostener un trabajo a través de redes y herramientas tecnológicas como se hizo en este semestre negro. El nivel de escolaridad de nuestro país se ubica en primero de preparatoria aproximadamente; hace treinta años estábamos en primero de secundaria… algo hemos avanzado para nuestra fortuna… sigamos educándonos.