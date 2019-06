Desear tener algo no es suficiente, hace falta luchar por obtenerlo porque intención sin acción es ilusión.

Somos un costal de deseos, emociones e impulsos sueltos, desordenados y a veces caóticos, en espera de ser ordenados, cultivados o seleccionados porque somos también seres racionales. Por fortuna, tenemos la libertad de elegir y eso nos permite decidir entre seguir siendo rehenes de impulsos y gustos o dueños de nuestro caminar.

Muchos se quedan a la mitad de su propio destino porque no les queda claro que soñar no cuesta nada, lo que cuesta es hacer realidad tal sueño y para ello hace falta avanzar lenta o aceleradamente pero avanzar, seguir adelante, con tropiezos y caídas pero seguir caminando… Con temores o con dudas, pero continuar hacia la meta trazada. Nunca detenerse es la consigna porque de hecho la vida nunca lo hace… Es muy satisfactorio darse cuenta de como todos los días, millones de personas en el mundo logran sus propósitos de esa manera. Cada uno de nosotros tiene retos y desafíos proporcionales a su particular esfera. Demostrar carácter es lo fundamental… Tener seguridad de que eso es lo correcto es básico porque a fin de cuentas solo se trata de corresponder con alegría a la generosidad de la vida. Desear no basta. Es indispensable luchar por ese sueño, es la ley de la vida, es la ley del progreso… Eso nos ha permitido salir de las cavernas; abandonar la mediocridad y ser ciudadanos del mundo.