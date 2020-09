Vivir la vida como un vaso medio lleno o medio vacío puede ser la diferencia para avanzar en ella con energía o con desgano. La primera opción ha sido siempre la más utilizada por eso todavía andamos en circulación. Guerras, enfermedades, crisis, desastres naturales y demás fenómenos no han podido detener el avance y desarrollo de los pueblos o sociedades en lo colectivo ni de los individuos en particular. Siempre hay un ejemplo a seguir, un camino para estrenar o una ruta para avanzar.

Todo empieza por un asunto sencillo: claridad en lo que se quiere. Cuando existe confusión hay estancamiento, desorden, desorganización pero cuando hay, por lo contrario, seguridad en lo que se desea todo comienza a funcionar en favor de lo anhelado. No es de un día para otro, por supuesto, pero sí escalonada y gradualmente. Las ganas de vivir siempre son más fuertes que los deseos de no hacerlo precisamente porque el propósito de la vida es dar vida y porque origen no es sinónimo de destino.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La única obligación que todos tenemos desde nuestro nacimiento es, sin saberlo, mejorar las condiciones de vida a las que pertenecemos sin pedirlo. A veces tardamos en comprenderlo, en ocasiones no nos queda muy clara la tarea y también por tiempos prolongados dudamos en la certeza de esta ley natural, pero al final siempre sucede así… la vida es mejor al enfrentarla con optimismo. Pasar de la exageración de la tragedia a la normalidad de la situación momentánea requiere de atención y equilibrio emocional pero es indispensable cultivar las semillas de la gratitud como antecedente porque solo los agradecidos son optimistas.