Combinación

Si hacemos lo que nos corresponde hacer en este momento, el futuro deja de ser una tentación o una incertidumbre y se convierte en una posibilidad real de avance y desarrollo. Todo empieza con atender los detalles, enfocar acciones y, sobre todo, no dejar para después lo que se requiere hacer en este momento. No es fácil pero tampoco imposible; practicar la continuidad de acciones alimenta los hábitos y estos a su vez se transforman en rutas de viaje alrededor de las satisfacciones personales, porque de todos es sabido que no hay mayor victoria que la lograda por la conquista de uno mismo. Vamos a necesitar ayuda para aprovechar el tiempo, pero siempre la tendremos porque a casi todo el mundo le gusta cooperar por el progreso de los demás. Vamos a ocupar confianza y esa hay de sobra en nuestra historia individual porque somos el producto de esta en nosotros desde que dejamos de gatear como bebés para convertirnos en pequeños individuos capaces de caminar por nosotros mismos en la primera infancia.

Se va a requerir persistencia y también existe mucha en nosotros porque gracias a esa virtud dejamos de balbucear para empezar a pronunciar palabras con significado y pudimos pasar de un grado escolar a otro o de una etapa biológica a otra hasta alcanzar el estado actual de adultos, siempre en potencia de mejora permanente. Si combinamos disposición a solicitar ayuda cuando haga falta, confianza en nosotros mismos y persistencia en nuestras metas, estamos más cerca que nunca de un futuro nunca seguro pero sí probable.