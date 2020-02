Las acciones correctas son la clave del buen vivir, eso dice la teoría. Ser correcto en todo es imposible de ahí que tenemos que aprender a ser lo suficientemente inteligentes para vivir bien a pesar de los errores. Por lo general, se aprende lo correcto desde lo incorrecto; por ensayo y error, por experiencia y con paciencia. Nadie aprende a andar en bicicleta sin sufrir dos o tres caídas innecesarias para alcanzar el dominio de la misma. Nadie llega a la felicidad sin haber cruzado por la frontera de la infelicidad y, por supuesto, nadie llega al buen vivir sin haber conocido las consecuencias del malvivir en carne propia o ajena. Actuar con corrección es práctico se empieza desde cero discriminando por instinto lo que conviene o no conviene por lo que ayuda o perjudica.

Cuando ya en etapa adulta cualquier individuo es capaz de comprender el binomio costo beneficio la corrección aparece como arte de magia. Grandes conflictos se han evitado con ese giro… muchas vidas se han salvado gracias a la práctica permanente de seguir puliendo y corrigiendo lo impropio, lo inadecuado o improcedente. Ser libre por ejemplo, es un proceso de corrección permanente a través de la educación; no se trata de aspirar a la libertad en abstracto sino de no extrañar las cadenas impuestas o adoptadas tanto en el campo mental como físico o emocional. Lo mejor de estar vivos es que a diario tenemos la oportunidad de demostrarlo desde la corrección de ideas, acciones y proyecciones. Ser imperfecto es a fin de cuentas una virtud no un defecto.