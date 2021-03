Resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Suceso inesperado y confuso. Caída, ruina. Todo lo humanamente válido como indeseable aparece en la mente de cualquiera con el simple acto de leer esta palabra o escucharla. Es sinónimo de debilidad, desinteligencia o mediocridad y se graba en la memoria como una ruta prohibida o desagradable de cubrir.

Es fácil verla en otros… es relativamente cómodo señalarla ahí donde creemos que no se ha hecho lo suficiente para alcanzar los méritos del triunfo. Cuando toca nuestra puerta y solicita hospedaje en nuestra existencia, la dejamos entrar a regañadientes primero y después con resignación para conocer su naturaleza y despedirla lo más rápido posible de nuestra presencia porque estamos seguros de que si permanece mucho tiempo a nuestro alcance nos puede llegar a dominar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, sentimos alivio cuando descubrimos que sin derrotas o fracasos no puede haber triunfos; sin contratiempos no se pueden cantar las victorias y sin los desplomes no podrían presentarse los levantamientos. El fracaso, como muchas otras circunstancias de la vida misma, es un desafío más que un decreto y una prueba más que una sentencia.

El agobio emocional de una noticia de un resultado imprevisto es quien ocasionalmente nubla la cantidad de posibilidades subyacentes en un suceso como estos. La clave está en no quedarse estacionado en ese lugar… la vida es movimiento, dinamismo, aprendizaje. La existencia, de hecho, por eso es interesante a diario puesto que siempre nos da la posibilidad de transformar un supuesto fracaso en una ganancia real y de convertir lo peor de lo ocurrido en lo mejor de lo sucedido.