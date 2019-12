Querer comprender todo es la mejor forma de no entender nada. Una mente dispersa y analítica siempre será una mente cruel porque exige mucho y no da nada salvo problemas, confusión o angustia innecesaria. Por eso la educación es apasionante y retadora siempre. Entrenarse para provocar disciplina, concentración y atención en mentes que trabajan a mil por hora, constituyen por si misma, una acción revolucionaria porque los alumnos, independientemente de la edad, no distinguen mucho la diferencia entre mente y cerebro e incluso una gran mayoría creen que es lo mismo.

El ansia por conocer un poco de todo, natural en el ser humano, se opone a la necesidad de enfocarse en lo que se debe y no en lo que se desea de ahí que uno de cada siete estudiantes del nivel medio superior a nivel nacional abandone sus estudios por presiones como estas. Las cifras son inquietantes porque estamos hablando de que más de un millón de alumnos suspenden sus estudios de bachillerato a nivel nacional cada año y si se deja de lado un poco las cuestiones técnicas y nos vamos a los hechos concretos muchos de ellos siguen sus vidas navegando en el océano de la duda, aturdimiento y emociones encontradas de la injustica, derrota y frustración.

La tendencia a culpar las circunstancias externas, el origen familiar o la experiencia personal es un gran obstáculo para hacer de nuestra mente una aliada fiel precisamente porque no hay claridad del porque sucede lo que sucede. Don Quijote de la Mancha creía saber todo y comprenderlo todo… sería bueno releerlo.