Dos mil veinte

Nuevo año, nueva década, nuevo horizonte. Empezar otro año es siempre reconfortante porque a demás de ser un regalo, es una magnifica oportunidad para continuar lo iniciado anteriormente, corregir errores o evitar calamidades. Cruzar la línea entre el año viejo y el nuevo es en principio, motivo de euforia para la mayoría y sentido de responsabilidad un poco después. Como tradición, es todo un acontecimiento sociocultural. Por definición, es todo un compromiso personal.

Prometer no empobrece dice el viejo refrán y debemos ser muy cuidadosos con nosotros para no caer en la trampa de la frustración anticipada anunciando planes o proyectos difíciles de alcanzar. Ser prudentes desde el principio siempre es una buena decisión y por consecuencia empezar de cero desde este momento es recomendable si existen los ingredientes básicos de un cumplimiento de compromisos: voluntad y responsabilidad. Curiosamente, los niños no hacen promesas por que no las necesitan, los adultos sí.

La consciencia de intentar ser mejores, lograr objetivos y buscar metas es muy distinto al pensamiento mágico porque implica diferenciar entre lo posible y lo poco probable desde la disposición a trabajar por ello. Gozar la festividad de la fecha es alimentar un poco el optimismo y agradecimiento emocional por seguir vivos y solo es la base de una serie de tareas por cumplir el resto del año. Recordar eso siempre será motivante para cambiar nosotros junto con los años que frecuentemente cambian sin pedirnos permiso. Este año será mejor que los anteriores si somos capaces de hacer lo que nos corresponde hacer.