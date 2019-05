A diario tenemos dos opciones elementales en la vida: mirar el vaso medio lleno o medio vacío; cara o cruz; optimismo o pesimismo; entusiasmo o desánimo; renovación o frustración.

No es obligatorio cubrir solo una de las dos todo el tiempo; sería imposible; pero si es recomendable practicar aquella que da más resultado a más personas; si es sugerible seguir la ruta de lo mejor, aunque esté de por medio perder lo bueno. Está comprobado que el optimista no solo vive más tiempo, sino que vive mejor porque está convencido de que todo le ha sido regalado desde el principio incluyendo el estar vivo. No exige mucho y por lo tanto no espera demasiado…

Se adapta a las circunstancias y es flexible ante los giros inesperados de la existencia; mira la vida con ojos de asombro y sueña constantemente, pero no cae en el embrujo fácil de la fantasía barata.

Ocasionalmente presume su pesimismo, pero no lo convierte en un estilo de vida.

Ser entusiasta no es sinónimo de ser risueño constante, es ser testigo de que se aprende mejor desde la fortaleza que desde la debilidad y significa ser ejemplo de dignidad más que de orgullo mal interpretado.

Ver el vaso medio lleno conviene más que mirar el vaso medio vacío porque a fin de cuentas la

vida es una suma no una resta y es más multiplicación que división.

Cuando el árbol no deja mirar al bosque es bueno recordar la cantidad de árboles cortados ayer para poder mirar esto que hoy disfrutamos.

¿Cuesta? Claro que sí… pero es más costoso sostener al árbol.