Actividad recreativa física o mental en la que compiten dos o más personas sometiéndose a ciertas reglas. Actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Las dos definiciones anteriores solo abren la puerta para conocer una de las acciones más impactantes de la vida humana desde su inicio.

Jugar es vivir y convivir, es aprender a respetar normas desde el principio y empezar a practicar acuerdos comunes; es ejercicio y es aprendizaje. Los juguetes cambian, los intereses también, pero la idea de lo agradable, reconfortante y lo educativo permanece a lo largo del tiempo porque nos guste o no han quedado grabadas las emociones placenteras necesarias para socializar, interactuar y tolerar a los otros… esos que con otros nombres y en diferentes circunstancias, siempre estarán acompañándonos. Un niño que no juega es un niño triste porque no tiene la oportunidad de practicar un don o un talento obsequiado por la naturaleza llamado alegría.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por eso un hombre sabio dijo alguna vez que si se quiere ser inteligente en la vida debemos observar con mayor frecuencia la concentración de un niño jugando. Tiene razón. Un niño jugando en lo que él prefiere no le interesa hora, clima, juguete o incluso castigo. Está jugando. Esta capacidad humana, jugar al cien por ciento, es una excelente herramienta educativa que requiere seguir cultivándose en la infancia para evitar que muchos adultos de hoy o mañana se arrepientan de no haber jugado como se debía en la lejana niñez.