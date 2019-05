Un ser humano educado es ante todo un individuo fuerte. Tal fortaleza se logra no tanto por la cantidad de conocimientos adquiridos, sino por la variedad de experiencias de aprendizaje obtenidas a lo largo de su proceso de crecimiento y desarrollo. Superar el sinfín de retos y adversidades diarias e imprevistas a lo largo del camino es lo que a fin de cuentas hace posible hablar de un antes y un después en la vida de cualquiera que ha vivido una acción educadora.

Desde el simple gateo infantil hasta la exposición de una conferencia internacional se ha tenido que vivir una revolución total en todos los aspectos de la vida y para ello se han realizado actos de heroísmo personal entre líneas sin los cuales no se obtendrían propósitos elevados. Destacan: levantarse temprano, cumplir con las tareas, ser puntuales, tropezar, pero no claudicar; frustrarse pero no mantenerse frustrado; equivocarse pero corregir; comprometerse y cumplir; pagar las deudas; herirse pero no lamer las heridas sino sanarlas; pedir ayuda cuando se requiera; respetar y respetarse; evitar los conflictos más que resolverlos; sonreír gratuitamente; responder con firmeza ante las pruebas cotidianas; mirar con seguridad al futuro y con gratitud al pasado; honrar la palabra empeñada; nunca autocastigarse ni aislarse; no hablar de lo que no se sabe ni opinar cuando no se requiere; ser más feliz y, por supuesto, terminar lo que se inicia. Todo ello está ausente de un programa escolar pero es indispensable para poseer una buena educación.