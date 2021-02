Cuando se alcanza a ver lo evidente con naturalidad se terminan las preocupaciones. Solo si se practica con esmero y dedicación el hábito de la consecución de objetivos definidos se logra lo esperado y, por supuesto, si se está dispuesto a pagar el precio del tamaño de la tarea autoimpuesta se consigue saborear el fruto de la victoria. El proceso anterior inicia cuando empezamos a dejar de ver el mundo como una amenaza y por el contrario, miramos el horizonte como una oportunidad. Después de pasar por las turbulencias de la pubertad y adolescencia, todo joven está capacitado, por instinto y por instrucción, para enfrentar cualquier reto de su escenario de acuerdo a sus posibilidades y su voluntad.

Un estudioso ejemplar de la mente humana, Carl Jung para ser exactos, acuñó una frase excepcional “cuando el hombre hace consciente lo inconsciente desaparece de su vida la palabra destino” y es que la creencia de que no se puede hacer nada mejor porque las circunstancias no lo permitieron, es una claudicación y una derrota anticipada en cualquiera que no se asome a mirar dentro de sí todo el potencial acumulado para construirse en una mejor versión de lo que le fue regalado al momento de nacer.

Los grandes maestros en este largo periodo serán los errores, pues los aciertos no necesitan ser corregidos sino perfeccionados. Las fallas siempre serán las luces amarillas que nos irán indicando cambiar el rumbo, la dirección o incluso volver a empezar, porque a fin de cuentas, a diario reiniciamos este grato arte de vivir y seguir vivos.