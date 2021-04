Gracias, niños

Felicitar niños en esta semana cobra doble significado porque por necesidad y no por gusto, se han mantenido firmes por más de un año en la espera de recobrar lo más preciado que tiene un infante en la jornada escolar… me refiero por supuesto, a la hora del recreo. Un año sin recreo escolar es igual o peor que un año sin fiesta para un joven o un periodo semejante sin asueto para un adulto. No es una tragedia, pero si un tema muy serio de atender porque jugar, divertirse, recrearse, son actividades esenciales para el pleno desarrollo de todos.

Esta especie de periodo cero para los escolares ha sido un desafío y una aventura no programada, no incluida ni valorada, porque sus efectos solo se empezarán a conocer después de que pase el torbellino de la gravedad de la pandemia. Aun así, bien vale la pena sumarse a la celebración de la niñez y a la fiesta familiar que siempre se realiza porque los padres también han sido unos héroes sin capa en la atención, cuidado y orientación de sus pequeños.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tendrá mas valor el festejo de este año del día del niño porque ellos también han cooperado mucho con el bienestar común, pues contra todos los pronósticos, han sido capaces de soportar algo odioso en la etapa en que se encuentran: la inactividad prolongada, la quietud y la obediencia. Merecen que nosotros también les reconozcamos su participación y que les brindemos nuestro reconocimiento por su comportamiento. No cabe duda que el ejemplo callado de los niños, su dedicación y su disposición a seguir las reglas sirvieron de base para muchos adultos.