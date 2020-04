La parada fue en seco… la sacudida brutal. La sorpresa paralizó y la solución sorprendió. Quédate en casa. Pasó de ser una petición a una demanda y de una sugerencia a una exigencia. Las moléculas siempre han sido poderosas, pero ninguna había demostrado tanta fuerza como la causante de este estacionamiento mundial en que se convirtió el único planeta que tenemos. No importa cómo te llames, ni el capital que poseas, ni tu edad o la importancia de tu cargo, no interesa quien seas en el mundo, solo obedece… párate… enciérrate… guárdate… sálvate a ti mismo y a los tuyos; no insistas en ser el más rico del camposanto, el más inteligente del cementerio o el más simpático del valle de los muertos. Haz caso. Las órdenes son precisas para una población de más de cinco mil millones y tuvieron que ser así porque hoy el adversario es invisible, traidor y certero.

Por un momento terminó el estrés propio del siglo veintiuno; adiós accesorios; vanidades, poses o presunciones; nos quedamos reducidos al tamaño humano, al nivel más real jamás conocido por reyes o plebeyos en los últimos tiempos. No queda otra que mirar hacia adentro porque afuera solo hay desolación, vacío, soledad. Se bajaron las cortinas no solo de los grandes corporativos sino también de los enormes e importantes proyectos personales por un momento y este parpadeo global nos enseña que siempre hay algo más allá de la apariencia.

Con esto comprendernos que, como dijo el filósofo, jamás el vacío se llena con vacío. Saldremos adelante y siempre recordaremos que en realidad no somos mucho… somos simplemente humanos.