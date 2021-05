Vamos a continuar festejando a las madres el día de hoy. Un día no basta. Amor incondicional, entrega, protección, atención y cuidados extremos con un indefenso recién nacido deberían ser motivos suficientes para agradecer por siempre esos gestos en mujeres destinadas para dar lo mejor de sí mismas a cualquier hora y cuando la necesidad apremia, sobre todo cuando más se requiere. Todas las madres del mundo merecen un trato preferencial porque solo ellas son capaces de soportar las altas y bajas de una vida distinta a la suya en sus entrañas. Son inigualables.

Todas las teorías, explicaciones y razonamientos abstractos se quedan cortos ante la contundente realidad expresada en una sola palabra… maternidad. Las madres de ahora se parecen mucho a las madres de hace cincuenta, cien o doscientos años en un asunto… la satisfacción de dar vida. Ha evolucionado mucho, por fortuna para ellas, la manera en que protegen su embarazo, atienden su parto y vigilan su proceso.

Las condiciones de atención clínica, familiar y social también han logrado superar las expectativas de hace tiempo, pero la condición singular de ejercer el don femenino de la concepción sigue siendo un privilegio marcado por el dolor propio de ellas, y es que si alguien sabe que vivir duele son las madres, pero un extraño mecanismo biológico las empuja a la certeza de que vivir también significa felicidad, gozo y satisfacción. Un día no es suficiente, tampoco un mes o un año… agradecer a la madre el que nos haya dado algo que nosotros no podemos pagarle no es temporal, es para siempre. MUCHAS GRACIAS, MAMÁS.