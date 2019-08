Inolvidable

Millones de rostros felices de todas las edades, miramos ayer. Volver a la escuela es algo más que una tradición; es un regreso al origen de lo fundamental, es un vuelve a la vida cíclico, esperanzador y si disculpan lo cursi… un renacimiento colectivo.

En mi carrera de profesor no he visto otro día más dinámico, intenso y motivante como este. Se dan sorpresas de todo tipo, desde el niño que no desea abandonar la comodidad del hogar, hasta el padre o madre que llora porque comprende que su hijo ya creció lo suficiente para separarse de ellos. Es un parteaguas anual.

La vida cambia su lógica interna; de hecho, esta pequeña revolución social es la continuidad de una carrera sin fin desde que el hombre comprendió que ser mejor persona es un buen negocio y que aprender es una excelente inversión. Pocos procesos cambian tanto a un ser humano como el que ayer sucedió ante nuestros ojos.

Parece lento, pero en realidad es muy acelerado, parece caro pero objetivamente su precio es módico dada la ganancia a largo plazo que se obtiene. Si transformar una vida es algo inapreciable, modificar conductas de miles o millones es invaluable. En el recorrido sucederán muchos altibajos, anécdotas, sinsabores y demás acontecimientos, pero a la larga, permanecen los recuerdos amables de un esfuerzo sostenido y motivado por padres, maestros y sociedad en su conjunto que saben de lo importante de ir a la escuela primero y educarse después. Los mejores aprendizajes son invisibles y lo dijo Rousseau… el hombre es bueno por naturaleza… millones de rostros felices lo demuestran.