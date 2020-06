La vida nos ha sido concedida para buscar y también para encontrar. Es un ejercicio constante de crecimiento, pero también de estancamiento. Está diseñada para escuchar al cuerpo, pero además para atender el alma, y a diario nos indica el cómo sacar el mejor provecho tanto de lo bueno de ella como lo de no tan bueno. Cuando no va por los rumbos deseados, instintivamente buscamos culpables para después investigar respuestas y al final encontrar soluciones. Es un proceso infinito de empezar de nuevo.

Cuando somos capaces de aprender automáticamente de nuestros errores, el horizonte se amplía para valorar este regalo otorgado nunca solicitado y curiosamente jamás negado llamado existencia. Nos llega y vemos con sorpresa que contiene temores, pero también esperanza; la conocemos en su interior y miramos su contenido con alegría porque viene repleta de maravillas, pero también de retos, y así nos la vamos consumiendo bocado tras bocado, entre subidas y bajadas, adioses y bienvenidas, amores y desamores, fantasías y realidades, enfermedades y bienestar.

Hay algo mágico en esto de seguir viviendo, sobre todo en estos tiempos en que miramos cómo se apagan cientos y ahora miles de vidas a nuestro alrededor. Muchos de nosotros no rebasamos la fase de la negación y expresamos que no es cierto lo que ocurre, pero los números hablan; la estadística grita y aun así pensamos que a nosotros no nos llegará la fatalidad porque el gen de la inmortalidad es latente en todos. Se nos olvida lo fundamental, se nos dio la vida, pero también nos puede ser cancelada cuando no seguimos sus instrucciones.