Aprender a hacernos cargo de nosotros mismos cuesta trabajo, no hacerlo cuesta mucho más. Educar para ser libres empieza con eso. Educar en libertad poco a poco dejó de ser un ideal y se está convirtiendo en realidad, si observamos cómo la tecnología borró las fronteras de la separación forzada por la rigidez y la flexibilidad gana terreno a diario en un mundo acostumbrado a la verticalidad y la imposición.

La modernidad líquida anunciada por Bauman desde mediados del siglo pasado desdibujó y diluyó las barreras culturales, sociales o económicas resistentes en un principio a desaparecer. El fenómeno, como todos los procesos sociales y profundo ha sido gradual pero creciente y hoy vemos con alegría cómo la educación formal se apoya cada vez más en lo informal y los muros de la escuela también a diario son de menor altura y grosor.

Los tabús, mitos, creencias arraigadas o distorsiones históricas orales están cediendo el paso a la creciente marea de las innovaciones, experiencias o iniciativas osadas de aprendizaje de quienes se harán cargo del futuro dentro de pocos años… los niños y los jóvenes. La sociedad líquida actual -siguiendo a Bauman- no va a detenerse tanto tiempo en exigir a cada uno de sus integrantes que se hagan responsables de si mismos como lo hizo la sociedad sólida anterior. Sartre lo sabía y por eso nos dejó este recado: no somos lo que los otros hacen de nosotros si no que somos lo que hacemos con lo que los otros han hecho de nosotros.