Noveno grado

Lenta, pero progresivamente, vamos avanzando en el campo de la instrucción y la enseñanza en México. De acuerdo con las cifras del censo veinte veinte ya alcanzamos el hasta hace poco tiempo lejano noveno año de escolaridad, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. Eso es buena noticia por todos lados porque a querer o no, la educación va acortando la injusta brecha entre la ignorancia y el saber.

No hace mucho, cincuenta años por ejemplo, el promedio general no era ni siquiera la educación primaria terminada y el índice de analfabetismo nacional era vergonzoso. Escolaridad no significa habilidad para resolver todo tipo de problemas o capacidad para enfrentar situaciones complejas, pero sí indica una mayor posibilidad de mejorar la calidad de las relaciones humanas, el diálogo interpersonal y sobre todo, el poseer mejores condiciones de vida material, social o emocional.

La irrupción del lenguaje tecnológico en el escenario cotidiano de la mayoría de los mexicanos, facilitó en gran medida el acceso a mejores oportunidades a una población que promedia 29 años de edad en el país, misma que ya llegó a los ciento veintiséis millones. Somos ya casi un país de bachilleres y eso motiva a la actualización, la capacitación y el desarrollo de habilidades personales y colectivas propias de una sociedad dinámica, civilizada y dispuesta a enfrentar cualquier reto por venir.

Entusiasma saber que ya no somos lo que éramos porque ya somos mejores; satisface comprobar que vale la pena continuar cultivando semillas de progreso y bienestar desde el callado esfuerzo y la noble dedicación.