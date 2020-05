En noticiero de cadena nacional le preguntaron al doctor López Gatell la semana pasada ¿Cuándo regresaremos a la nueva normalidad? El aludido tomó una pausa y en forma categórica sentenció: lo más probable es que nunca. Al principio se me hizo exagerada la utilización del adverbio pero después de pensarlo un poco mejor le di la razón al profesional de la salud que más ha estado expuesto al ir y venir de la pandemia del coronavirus en el país. Las altas y bajas así como la evolución del fenómeno, no dejan lugar a dudas que ya no regresará, al menos a corto y mediano plazo, la vida cotidiana acostumbrada hasta mediados del mes de marzo pasado.

Los protocolos sanitarios y el sinnúmero de prevenciones sugeridas o recomendadas para la totalidad de habitantes, están llamados a ser parte de nuestra biografía personal y tendremos que ir haciéndonos a la idea de que las reuniones masivas, celebraciones nutridas y actos multitudinarios dejarán de ser eventos naturales o apropiados para todos. Confinamiento, sana distancia, resguardo, sanitización, cubrebocas, gel antibacterial, entre otros, empezarán a ser palabras típicas después de haber sido expresiones desconocidas o en desuso. Se aproxima una nueva etapa en el terreno de la vinculación humana… con fronteras personales, limites y espacios de separación entre nosotros solo para mantener, paradójicamente, más fuertes los lazos de unión, cooperación y bienestar personal. Nuevos retos están frente a todos y quizás ahora sí comprendamos la diferencia entre cantidad y calidad humana. Será para bien.