Obedecer es costoso, no hacerlo cuesta más. Mucho se ha escrito sobre lo importante de saber obedecer o no hacerlo. La obediencia ciega es la perjudicial, una obediencia inteligente es siempre sana porque en realidad es una invitación a vivir de mejor manera. El precio a pagar por no ser obediente, de manera inteligente, en ocasiones es irreversible para cualquiera y por extraño que parezca siempre que desobedecemos a alguien es que obedecemos a otra instancia o a otro individuo.

Como humanos que somos siempre obedecemos a algo entendiendo a la obediencia como un acto consciente de acatar instrucciones de una figura de autoridad que solo desea el bien ajeno desde el pilar de la experiencia. Hay obediencias que matan, sobre todo aquellas que se acatan sin pensar en los resultados de las acciones; este suceso produce daños invaluables a individuos, familias o sociedades enteras, Hitler en particular, fue un experto en generar obediencia ciega a uno de los pueblos más cultos del mundo en su momento.

En la actualidad y en nuestro contexto se practica mucho la obediencia a las demandas sociales de la imagen porque se está construyendo la idea, discutible desde su origen, de que quien se ve bien está bien. Cuando se deja de obedecer a los instintos desaparece el riesgo de la obediencia irracional y entra en juego la capacidad de discernir entre lo que conviene o no para sobrevivir y después vivir de mejor manera. Obedezcamos, pero con inteligencia.

