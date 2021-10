La vida siempre significa búsqueda, más no todas las búsquedas significan vida. Saber buscar es una de las primeras tareas que la educación imprime en el destino de cualquier niño a través de sus padres en un primer momento y de sus maestros en una segunda ocasión.

Está comprobado que la capacidad de descubrimiento, exploración o investigación se despierta a través de resortes ocultos en la profundidad del universo mental de cualquiera de nosotros. La clave está en ser paciente en el proceso de descubrir su ubicación, importancia y gratificación.

No existe mayor satisfacción para un ser humano cualquiera que acercarse al conocimiento de lo nuevo a través de un descubrimiento personal, inesperado y obtenido desde la confianza en alcanzarlo. No importa que sea el aprender como funciona un aparato doméstico; andar en bicicleta; cumplir con las fases de un instructivo; comprender el mensaje subliminal de un libro famoso; obtener un título académico; crear un hijo y educarlo… no importa tanto la cantidad sino la calidad de lo obtenido, pues la felicidad personal solo tiene valor pero no precio. Todos los días buscamos, sin quererlo y sin pensarlo, como seguir dándole vida a nuestra vida desde la indagación incesante de pequeñas, medianas o grandes soluciones a lo nuestro.

Es increíble lo que sucede a nuestro alrededor cuando, si observamos con atención, nos damos cuenta de los miles de acciones que nuestros compañeros de viaje realizan para continuar vivos. Quizás algunos no les demos tanta importancia a detalles como reflexionar sobre el saber buscar porque la rutina ya nos atrapó… pero los que aún somos libres estamos obligados a comunicarlo.