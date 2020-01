Primero pensar y después actuar es un ejercicio adulto que requiere entrenamiento riguroso y prolongado. Es fácil pero no sencillo porque nuestra naturaleza impulsiva siempre quiere tomar la delantera en todo. Dejar de actuar en automático es un proceso sutil y laborioso que implica un manejo sereno de emociones acumuladas o escondidas en el sótano de los deseos. La educación precisamente se dedica a eso, no a reprimir ni a eliminar pulsiones sino a encaminarlas y a colocarlas en donde corresponden. Muchos alumnos, por ejemplo, van a la escuela y creen que con hacer eso ya obtendrán los propósitos “pensados” pero está comprobado que solo permanecer en el aula en calidad de bulto no garantiza resultados académicos favorables a nadie.

Ir a la escuela es un requisito; estudiar y sobre todo atender el proceso educativo en todo momento es lo que capacita a cualquiera para alcanzar los objetivos previstos de antemano. La facultad de pensar, inherente a cualquier ser humano, es un privilegio muy subutilizado porque se confunde con darle vueltas a lo mismo quien a su vez produce una perversa forma de malvivir llamada rutina y frustración. Por años se ha alimentado el mito de que la escuela o las escuelas no sirven y se ha dejado de lado la otra cara de la moneda llamada atención personal y familiar.

Cualquier modelo educativo o escolar funciona si se colocan las piezas de este rompecabezas en el sitio que les corresponde y todo empieza con un solo movimiento… actuar después de haber pensado en lo que se va a hacer. No al revés.