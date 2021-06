Cuando no sepas qué hacer no hagas nada… al menos por unos momentos, dijo alguien con más experiencia que nosotros hace mucho tiempo en una conferencia. Ese pequeño paréntesis sirve para reconsiderar, replantear o reorientar acciones y pensamientos sobre uno o varios asuntos entre difíciles o desconocidos surgidos al calor de los acontecimientos. Tenía razón. Repensar antes de actuar, es quizás una de las únicas formas que ha usado de manera universal el hombre para avanzar y continuar progresando.

Tomar una pausa, breve pero efectiva, permite regresar al punto de origen de la situación concreta y concentrarse en cada uno de los lados del problema si es el caso o en cada una de las posibilidades si se tratara de una incógnita. Por lo general, las respuestas llegan mejor cuando la tranquilidad está presente, pues las decisiones tomadas desde la desesperación, la prisa o el impulso, a la larga no son totalmente correctas o felizmente adecuadas porque las emociones casi siempre alteran las razones.

Tomarse un espacio para la reflexión no significa una invitación a la inactividad o a la resignación porque tanto la parálisis como la declaración de darse por vencido antes de tiempo, siempre han ocasionado atraso y retroceso. Se trata solo de hacer una breve pausa y continuar… siempre continuar. La clave está en comprender que la vida es una carrera de resistencia y no de velocidad, de sobrevivencia y no de competencia. Habrá obstáculos, habrá tropiezos pero siempre existirá la posibilidad de avanzar hacia lo mejor.